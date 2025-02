Nadja Haddad retorna ao ‘Bake Off Brasil’ após morte de filho

A apresentadora Nadja Haddad voltará ao comando do reality ‘Bake Off Brasil’. O retorno acontece após Nadja ter passado por uma situação delicada de sua vida pessoal.

Em janeiro do ano passado, ela informou que o ‘Bake Off Brasil’ iria sair do ar. Em depoimento emocionante na internet, ela lamentou o fim do projeto, que não tinha previsão para voltar ao ar. Pouco tempo depois, anunciou que estava grávida de gêmeos. No mês seguinte, Nadja foi internada em um maternidade em decorrência de complicações na gravidez dos filhos gêmeos.

Em abril, os gêmeos nasceram. Porém, um deles, Antônio, morreu pouco tempo depois do parto prematuro. O outro bebê, José, ficou internado por alguns meses na UTI Neonatal até receber alta hospitalar.

Nadja agora retornará ao comando do programa, e ao lado da chef confeiteira Beca Milano e do chef Giuseppe Gerundino.

Leia o comunicado divulgado pelo SBT abaixo:

Para a próxima edição do ‘Bake Off Brasil – Mão na Massa’, SBT e Warner Bros. Discovery anunciam o retorno de Nadja Haddad como apresentadora, que estará ao lado da chef confeiteira Beca Milano e do chef Giuseppe Gerundino.

Já conhecidos e queridos pelo público por suas participações em temporadas anteriores, eles reassumem seus postos no reality culinário, que chega à sua 11ª temporada em 2025.

As duas companhias expressam ainda gratidão à apresentadora Fabiana Karla e aos chefs Carole Crema e André Mifano pelo talento e dedicação na edição especial de 10 anos do programa, desejando a cada um deles muito sucesso em seus próximos projetos.