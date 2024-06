Nadja Haddad mostra filho recém-nascido na UTI: ‘Algo realmente sobrenatural’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 11:12 Para compartilhar:

A apresentadora Nadja Haddad compartilhou que conseguiu ficar um pouco mais perto do filho recém-nascido, José, na UTI, no último domingo, 2. Ela e o marido, Danilo Joan, conseguiram segurar o bebê no colo.

A jornalista do “Bake Off Brasil” deu à luz gêmeos prematuramente, e um dos bebês, Antônio, morreu logo após o parto.

“Nosso José curtiu o colinho do papai hoje. Colo onde me sinto protegida, amada, onde amo descansar. Foi lindo, emocionante, as mãozinhas do José sentindo o papai”, disse Nadja ao publicar uma foto do marido segurando o filho no “canguru”.

“Foi a primeira vez que senti meu filho, nas minhas mãos, no meu colo! Que eu pude abraçá-lo, sentir o cheirinho dele, beijá-lo, ainda que de máscara… Por 2 horas, conversei, cantei, orei, contei um monte de coisas… Foi mágico! Senti o coração quentinho e a emoção de uma mãe grata e apaixonada pelo nosso José! Logo menos, papai que vai experimentar essa sensação! Obrigada a todos que tem orado pelo nosso menino. Vamos continuar, Deus tem acolhido nosso clamor!”, completou.

