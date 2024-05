Nadja Haddad desabafa após morte de um dos filhos gêmeos: ‘Parte de mim morreu’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/05/2024 - 19:26 Para compartilhar:

A jornalista Nadja Haddad usou o Instagram neste sábado, 18, para falar sobre a morte de um dos filhos gêmeos, Antônio. Fruto de seu relacionamento com Danilo Joan, prefeito de Cajamar (SP), o pequeno e o irmão, Arthur, nasceram prematuramente em abril.

Nadja falou sobre o assunto pela primeira vez no domingo, 12, Dia das Mães. À ocasião, ela revelou e lamentou a morte do filho.

Neste sábado, a apresentadora voltou a desabafar com seguidores. “Agora eu estou conseguindo sair um pouco daquela atmosfera de tanta dor. Ontem foi o primeiro dia que eu não chorei tanto, só um pouco antes de dormir”, começou.

“A gente está se sustentando pela fé […] Eu sempre falei para vocês que eu escolhi confiar. E mesmo diante de tanta dor a gente jamais blasfemaria. Claro que, dentro do luto, a gente questiona, sente raiva, não entende. Mas, no final das contas, quando a gente tem essa ligação com o plano espiritual, a gente passa a entender tão claramente o que o por quê das coisas”, continuou Nadja.

“O Antônio, em tão pouco tempo, conseguiu mudanças, transformações, restaurações, um renovo que há 20 anos não víamos. Ele cumpriu a missão dele, mas é uma dor que eu não desejo a ninguém. Um vazio. Eu não sei se vou continuar sendo a mesma pessoa. Aliás, eu não vou, não tem como, diante de tantas mudanças, mas, em especial, diante da dor. Parte de mim morreu”, lamentou.

Apesar disso, a jornalista também falou sobre o filho José, que está internado na UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista, em São Paulo.

“O José tem demonstrado tanta força, tanta vontade de viver, que é lindo de ver. E a nossa força que vem de Deus é totalmente para ele, para que ele se recupere e tenha muita saúde. A gente continua em oração, se dedicando inteiramente a crer. Agradeço a todo mundo que doou sangue, o José continua sendo transfundido, ele está precisando”, finalizou.