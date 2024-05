Nadja Haddad anuncia morte de um dos filhos gêmeos: ‘Virou um anjinho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 9:50 Para compartilhar:

A jornalista Nadja Haddad publicou um texto no domingo, 12, feriado de Dia das Mães, que perdeu um dos gêmeos que nasceu prematuramente em 25 de abril

“Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho…Parte de mim morreu. Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido Danilo Joan, pelo nosso José. Em tão pouco tempo, Antonio uniu muita gente em oração, em comunhão. Me ensinou, como José tem me ensinado, a fortaleza e a profundidade que é ser mãe. Deus o recolheu e o poupou da dor, do sofrimento. E ainda que tenha nos proporcionado a pior dor do mundo, seguirei com a fé que me fez sobreviver e que me fez engravidar. Eu escolho confiar… Ainda sem sorriso no rosto, eu escolho confiar”, compartilhou.

+ Após desejar feliz Dia das Mães para Isabel Veloso, marido rebate críticas: ‘Não posso ter fé?’

+ Dona Déa revela quantia milionária doada por Luciano Huck para o RS e manda recado aos ricos

Depois do nascimento, os bebês chegaram a ficar internados na UTI neonatal da maternidade Pro-Matre Paulista, em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🌹Nadja Haddad 🅾️+ (@nadjahaddad)