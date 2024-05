Nadine Gonçalves abre álbum de viagem com o neto, Davi Lucca, mas excluí em seguida 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 14:26 Para compartilhar:

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, havia compartilhado em seu perfil no Instagram registros de uma viagem que fez ao lado do neto Davi Lucca, 12 anos. O primogênito do jogador e sua mãe foram juntos para Dinamarca.

“Uma viagem em que DEUS está cuidando de tudo. Eu e o meu bebê”, escreveu na legenda. Porém, a publicação não está mais disponível no perfil da matriarca.

Publicamente, Rafaella e Nadine são muito discretas em publicações relacionadas a Mavie, filha do atleta com a influencer Bruna Biancardi. Frequentemente elas recebem críticas nas redes sociais. por essas atitudes