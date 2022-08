Parceria Lance & IstoÉ 15/08/2022 - 22:05 Compartilhe

Os erros de arbitragem no Brasil tem sido motivo de críticas dos torcedores, clubes e jornalistas nas últimas semanas e para tratar do assunto, a convidada do podcast ‘A Rodada’, do Lance!, nesta segunda-feira, foi Nadine Basttos. A ex-árbitra falou sobre os erros e criticou a falta de profissionalização da arbitragem no país. Confira no vídeo acima:

Nadine Basttos foi a convidada do podcast ‘A Rodada’ (Reprodução)