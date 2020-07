Nadine Bastos é a nova comentarista de arbitragem da Globo Ex-quadro Fifa, Nadine estava nos canais 'Fox Sports' e integrará equipe de profissionais nas regras do futebol

O time de comentaristas de arbitragem do Esporte da “Globo” ganhou um reforço. A catarinense Nadine Bastos, ex-assistente do quadro da FIFA, se junta a Sálvio Spinola, Sandro Meira Ricci e Paulo César Oliveira na Central do Apito.

Formada em arbitragem desde 2007, Nadine se destacou no Campeonato Catarinense. Em 2010 estreou no Campeonato Brasileiro e, quatro anos depois, entrou para o quadro de árbitros da Fifa. Ela integrou o time de excelência da principal entidade do futebol entre 2014 e 2017.

– Estou muito feliz por fazer parte do time de comentaristas de arbitragem do Esporte da Globo. É um novo ciclo na minha carreira e um momento para inspirar novas mulheres a entrar no esporte, a seguir seus sonhos. Estou muito motivada e espero contribuir no esclarecimento das regras do jogo para o público – disse Nadine.

