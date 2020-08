Nadia Bochi, ex-repórter do ‘Mais Você’, se casa com namorada: “Obrigada, meu amor”

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, Nadia Bochi, ex-repórter do “Mais Você”, da TV Globo, resolveu se casar. Ela trocou votos com a namorada Silvia Heinz, que trabalha com Ana Maria Braga. Respeitado o isolamento social, a cerimônia do casal aconteceu apenas entre elas.

Em seu perfil no Instagram, Bochi publicou fotos do casório e falou sobre o momento importante em sua vida: “Em casa, numa cerimônia nossa. Fizemos a decoração com as flores do quintal; eu fiz o bolo, ela os vasos. Juntas amarramos as folhas do coqueiro no altar. Estamos respeitando o isolamento social desde março, sem previsão de quando poderemos unir nossos parentes e amigos, decidimos então dizer sim, aqui e assim. (Fiquem tranquilos que a ideia é ter mais festa! Um dia, quando for possível)”, escreveu ela na legenda do post.

E continuou: “Respeitamos demais esse momento de revisão da humanidade, a dor de tanta gente que sofre por quem parte. Viver bem é um jeito bonito de honrar quem não tem mais tempo. É preciso coragem para parar de adiar nossos sonhos. Silvia sabe o quanto me custou essa entrega. Obrigada, meu amor. Nossa nova vida começa no mesmo lugar que nos uniu, na mesma rotina que aprendemos a amar. Casamos pra formalizar o que já era nosso. Pra lembrar que no ano em que o mundo parou, a gente decidiu confiar. Como ela disse nos seus votos, ‘casar é um ato de amor, e o amor nunca tá errado”.

Veja as fotos do casamento de Nadia Bochi:

