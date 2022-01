Nadal vence Medvedev e conquista na Austrália seu 21º título, recorde do Grand Slam

Rafael Nadal conquistou seu histórico 21º título de Grand Slam ao derrotar o russo Daniil Medvedev na final do Aberto da Austrália por 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5 em 5 horas e 24 minutos.

Aos 35 anos, o espanhol se torna assim o único detentor do recorde de títulos de ‘majors’ (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), que dividia até este domingo com o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic.

ig/iga/rsc/ssm

Saiba mais