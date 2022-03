Nadal vence britânico Daniel Evans e avança às oitavas de Indian Wells

O espanhol Rafael Nadal derrotou o britânico Daniel Evans em dois sets nesta segunda-feira e garantiu sua vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, onde é o grande favorito ao título após a eliminação do russo Daniil Medvedev.

Nadal amplia assim sua invencibilidade nesta temporada para 17 jogos, o melhor começo de sua carreira aos 35 anos, e comemora sua 400ª vitória em torneios da categoria Master 1000.

O tenista com mais títulos de Grand Slam da história (21) venceu Daniel Evans (29º no ranking da ATP) por 7-5 e 6-3 em uma hora e 43 minutos de jogo na quadra central de Indian Wells (Califórnia).

O espanhol entrou na quadra logo após a eliminação de Medvedev diante de Gael Monfils, resultado que fez com que o russo perdesse o status de número 1 da ATP que ocupava há três semanas.

A liderança retornará ao sérvio Novak Djokovic, ausente de Indian Wells devido à sua recusa em ser vacinado contra o coronavírus.

Com seu principal rival fora do caminho, Nadal enfrentou um confronto completamente diferente de sua estreia contra o jovem americano Sebastian Korda, contra quem teve que superar uma desvantagem de 2-5 no último set.

Contra Evans, o espanhol também precisou superar uma quebra inicial de saque, mas voltou aos trilhos a tempo de vencer o primeiro set por 7 a 5 e encaminhar a vitória de forma mais tranquila.

“Não joguei bem no início, mas fui melhorando aos poucos”, reconheceu o espanhol. “É uma vitória importante contra um adversário difícil”.

“Ele joga muito bem taticamente e é agressivo, mudando de ritmo nos pontos. Estou feliz por ter salvado aquele momento difícil no primeiro set, depois as coisas melhoraram um pouco”, comemorou.

Nadal mantém um ritmo perfeito nesta temporada, na qual tem três troféus, incluindo o Aberto da Austrália, onde conseguiu vencer após estar perdendo por 2-0 para Medvedev na final.

Com essa vitória, ele alcançou 21 títulos de Grand Slam, superando Djokovic e Roger Federer na corrida.

Seu próximo adversário nas oitavas de final em Indian Wells, torneio que venceu três vezes, será o vencedor do duelo entre o canadense Denis Shapovalov e o americano Reilly Opelka.

