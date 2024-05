Nadal vence Bergs e vai à 2ª rodada do Masters 1000 de Roma

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/05/2024 - 12:37 Para compartilhar:

O tenista espanhol Rafael Nadal, prejudicado por lesões nas duas últimas temporadas, precisou de três sets para vencer nesta quinta-feira (9) o belga Zizou Bergs, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, e avançar para a segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

Sofrendo com seu saque, o veterano lutou por duas horas e 53 minutos contra o número 108 do mundo, que vinha do qualifying.

Esta é a primeira participação de Nadal desde 2022 em Roma, torneio que venceu 10 vezes, um recorde.

“Não joguei muito nos últimos três anos, tudo é muito mais difícil e imprevisível para mim agora, mas estou convencido de que posso jogar muito melhor do que isso”, declarou o espanhol após a partida.

“Estou feliz com esta vitória e por poder disputar mais um jogo”, acrescentou ‘Rafa’, que fará 38 anos em junho.

Na próxima rodada, o espanhol enfrentará o polonês Hubert Hurkacz, número 9 do mundo.

De volta ao circuito no ATP 500 de Barcelona no mês passado, após um período de três meses afastado por lesão, Nadal foi eliminado na segunda rodada do torneio catalão e nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri.

A princípio, esta é a última temporada de Nadal, que mantém o objetivo de brilhar pela última vez em Roland Garros (de 26 de maio a 9 de junho), torneio que já venceu em 14 ocasiões.

