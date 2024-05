Nadal vai enfrentar Zverev na primeira rodada de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/05/2024 - 10:34 Para compartilhar:

O tenista espanhol Rafael Nadal, campeão de Roland Garros 14 vezes, retorna ao torneio parisiense depois de não disputá-lo na temporada passada com um confronto muito difícil na primeira fase contra o número 4 do mundo Alexander Zverev, de acordo com o sorteio realizado nesta quinta-feira (23).

As possíveis semifinais da competição colocariam o próprio Zverev contra o número 1 do mundo e atual campeão, Novak Djokvovic; e o número 2 Jannik Sinner contra o número 3 Carlos Alcaraz.

Nadal e Zverev se reencontram após a semifinal de 2022, na qual o alemão teve que desistir devido a uma grave lesão no tornozelo sofrida no momento em que dominava o espanhol, que mais tarde acabou conquistando seu 14º título.

Zverev agora recupera o nível e chega a Paris depois de vencer o Masters 1000 de Roma, enquanto Nadal não conseguiu ter continuidade depois de um 2023 que dedicou à recuperação após sofrer com lesões.

Na categoria feminina, a número 1 do mundo Iga Swiatek, com grande domínio no saibro e tricampeã em Paris, poderá enfrentar nas semifinais a americana Coco Gauff (3ª do ranking da WTA), vencedora do último US Open.

Do outro lado do chaveamento pode haver um duelo entre a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª), campeã na Austrália em 2023 e 2024, e a cazaque Elena Rybakina (4ª), campeã de Wimbledon em 2022.

