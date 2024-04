Nadal vai enfrentar Cobolli em Barcelona em sua volta às quadras

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/04/2024 - 18:44 Para compartilhar:

O tenista Rafael Nadal voltará a competir nas quadras pela primeira vez desde janeiro no torneio ATP 500 Conde de Godó, em Barcelona, no qual enfrentará o italiano Flavio Cobolli na primeira rodada, após sorteio realizado neste sábado (13).

O espanhol de 37 anos, com 22 títulos de Grand Slam no currículo e 12 vezes vencedor em Barcelona, sofreu uma lesão na coxa no torneio de Brisbane em janeiro passado e desde então teve que se retirar sucessivamente de vários torneios, como Aberto da Austrália, Doha, Indian Wells, Miami e, mais recentemente, o Masters 1000 de Monte Carlo.

Seu compatriota Carlos Alcaraz, que também desistiu do torneio monegasco na semana passada devido a uma lesão no braço, também participará da competição em Barcelona.

Nos últimos dois anos, as lesões marcaram a carreira de Nadal, a ponto de colocá-lo à beira da aposentadoria.

Seu grande objetivo para 2024 é Roland Garros, torneio parisiense em que construiu sua lenda com 14 títulos, antes de uma possível participação nos Jogos Olímpicos de Paris.

E Barcelona pode ser para o maiorquino um primeiro passo antes da realização desses dois objetivos.

“Estou feliz por estar aqui. Obviamente, Barcelona é um lugar que me deu muitas alegrias, onde passei momentos da minha vida. O [Real Club] Tenis Barcelona é o meu clube, estou gostando de estar aqui estes dias”, comentou Nadal durante o sorteio, segundo depoimento em seu site.

“Nos últimos dois anos houve poucos dias no circuito, então passar dias aqui, ver gente e poder treinar com jogadores já é uma alegria”, acrescentou.

Durante o sorteio de sábado, no qual participou, ele vai enfrentar na primeira rodada o italiano Flavio Cobolli, atual número 16 do mundo, a quem nunca enfrentou.

Se avançar para a segunda fase, poderá enfrentar o australiano Álex de Miñaur (N.11) e um de seus possíveis adversários nas semifinais seria Carlos Alcaraz (N.3), primeiro cabeça de chave deste torneio.

Recuperado da lesão no braço direito que o obrigou a desistir do Masters 1000 de Monte Carlo, ‘Carlitos’ entrará na disputa a partir da segunda fase.

