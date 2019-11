Nadal termina temporada como líder do ranking pela quinta vez na carreira

A ATP oficializou nesta segunda-feira seu último ranking da temporada, no qual o espanhol Rafael Nadal terminou como número 1 do mundo pela quinta vez na carreira, à frente do sérvio Novak Djokovic (N.2) e do suíço Roger Federer (N.3).

Com 9.985 pontos, Nadal, que não se classificou para as semifinais do ATP Finals na semana passada apesar de ter somado duas vitórias na fase de grupos, terminará o ano com mais de 800 pontos de vantagem no ranking sobre Djokovic (9.145).

O espanhol recebeu em Londres, durante o ATP Finals, o troféu de melhor tenista do ano pela quinta vez na carreira, igualando a marca de outras lendas ativas do tênis, Federer e Djokovic, além do ex-tenista Jimmy Connors.

O grego Stefanos Tsitsipas, campeão do ATP Finals, segue na sexta posição no ranking, enquanto o austríaco Dominic Thiem, finalista do torneio, subiu um degrau e é o novo número 4 do mundo, superando o russo Daniil Medvedev.

O melhor tenista do Brasil no ranking mundial é Thiago Monteiro, que ganhou uma posição e é o 89º colocado.

— Ranking ATP em 18 de noviembro:

1. Rafael Nadal (ESP) 9985 pts

2. Novak Djokovic (SRV) 9145

3. Roger Federer (SUI) 6590

4. Dominic Thiem (AUT) 5825 (+1)

5. Daniil Medvedev (RUS) 5705 (-1)

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5300

7. Alexander Zverev (ALE) 3345

8. Matteo Berrettini (ITA) 2870

9. Roberto Bautista (ESP) 2540

10. Gaël Monfils (FRA) 2530

11. David Goffin (BEL) 2335

12. Fabio Fognini (ITA) 2290

13. Kei Nishikori (JPN) 2180

14. Diego Schwartzman (ARG) 2125

15. Denis Shapovalov (CAN) 2050

16. Stan Wawrinka (SUI) 2000

17. Karen Khachanov (RUS) 1840

18. Alex De Minaur (AUS) 1775

19. John Isner (EUA) 1770

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1747

