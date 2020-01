Nadal segue no topo do ranking ATP

O espanhol Rafael Nadal se manteve no topo do ranking da ATP, seguido pelo sérvio Novak Djokovic (2º) e do suíço Roger Federer (3º), de acordo com a mais recente publicação da classificação do tênis mundial, divulgada nesta segunda-feira.

Nadal mantém sobre Djokovic uma vantagem de mais de 900 pontos, diferença que sobe para 3.000 pontos em relação a Federer.

O primeiro grande desafio para o trio de ouro do tênis mundial será o Aberto da Austrália, que será disputado entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro em Melbourne.

– Top 20 do ranking da ATP em 6 de janeiro de 2020:

1. Rafael Nadal (ESP) 9985 pts

2. Novak Djokovic (SRV) 9055

3. Roger Federer (SUI) 6590

4. Dominic Thiem (AUT) 5825

5. Daniil Medvedev (RUS) 5705

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5300

7. Alexander Zverev (ALE) 3345

8. Matteo Berrettini (ITA) 2870

9. Gael Monfils (FRA) 2530

10. Roberto Bautista (ESP) 2335

11. David Goffin (BEL) 2335

12. Fabio Fognini (ITA) 2290

13. Diego Schwartzman (ARG) 2125

14. Denis Shapovalov (CAN) 2050

15. Stanislas Wawrinka (SUI) 1955

16. Kei Nishikori (JPN) 1930

17. Karen Khachanov (RUS) 1840

18. Alex De Minaur (AUS) 1775

19. John Isner (USA) 1770

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1702

bur/ahg/am