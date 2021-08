Nadal pode ter revanche logo na estreia em Toronto Kyrgios é potencial rival do tenista nas oitavas. Medvedev é o principal favorito

O espanhol Rafael Nadal, número três do mundo, foi eleito o segundo favorito no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa na segunda-feira e poderá ter uma revanche logo de cara na competição sobre o piso duro.

O espanhol saiu de bye e estreia contra o vencedor do sul-africano Lloyd Harris, 50º e que o eliminou esta semana nas oitavas do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, ou então um qualifier.

Se vencer, Rafa pode encarar o australiano Nick Kyrgios, que tem vitórias sobre ele no circuito, pelas oitavas de final. Kyrgios precisa superar o saque do gigante Reilly Opelka na primeira rodada e o ex-top 3, o búlgaro Grigor Dimitrov na segunda fase.

Nas quartas, Raa pode encontrar ou o argentino Diego Schwartzman ou o espanhol Roberto Agut. Para a semi o grego Stefanos Tsitsipas é potencial rival.

Do outro lado, o favorito é o número dois do mundo, o russo Daniil Medvedev, que estreia contra o cazaque Alexander Bublik ou o britânico Daniel Evans. Ele pode enfrentar o jovem de 19 anos e 24º colocado, o italiano Jannik Sinner nas oitavas de final. Andrey Rublev e Denis Shapovalov são possíveis rivaqis pelo caminho do russo.

