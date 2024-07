Nadal, LeBron, Biles e Marta: ídolos e lendas vão se despedir dos Jogos Olímpicos em Paris-2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2024 - 3:30 Para compartilhar:

As competições estão no início na Olimpíada de Paris-2024, mas os fãs do esporte já sentem um frio na barriga com a proximidade da despedida de lendas de várias modalidades que vão competir em uma edição dos Jogos Olímpicos pela última vez. Alguns deles vão até se aposentar logo após a disputa do grande evento esportivo, como o britânico Andy Murray, bicampeão olímpico no tênis.

O esporte que mais será desfalcado de lendas para as edições seguintes das Olimpíadas é o tênis, que ficará sem três de seus maiores exemplares. O espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic devem disputar uma partida de Olimpíada pela última vez na capital francesa, justamente no saibro de Roland Garros, onde se acostumaram a brilhar – o complexo será o palco do tênis em Paris-2024.

Murray, por sua vez, deixará o tênis em definitivo nesta Olimpíada. Inicialmente, planejou jogar na chave de simples e de duplas. Mas recuou nos últimos dias e desistiu de jogar em simples, focando somente nas duplas.

Os Estados Unidos são um celeiro de astros no esporte, mas vai perder três lendas. LeBron James vai liderar mais uma versão do “Dream Team” para tentar a quinta medalha de ouro seguida da equipe antes de ‘pendurar o tênis’ em Olimpíadas. Simone Biles, para muitos a maior ginasta de todos os tempos, promete travar boa briga com a brasileira Rebeca Andrade e, desta forma, acumular mais pódios. Katie Ledecky, a maior nadadora da história em provas de longa distância (400m, 800m e 1.500m), buscará aumentar a lenda sobre seu nome antes de parar de contar ladrilhos e deixar as piscinas.

A Jamaica, depois de sofrer com a aposentadoria de Usain Bolt, também vai ficar sem Shelly-Ann Fraser Pryce, uma das maiores velocistas olímpicas, que promete abandonar as pistas, mas antes sonha buscar o terceiro ouro olímpico na tradicional prova dos 100 metros.

O esporte brasileiro não ficará de fora e terá a oportunidade final de torcer por Marta no futebol e Thaísa, no vôlei. A primeira almeja a sua primeira medalha de ouro, após duas pratas, enquanto a segunda pode ser a primeira brasileira a ganhar três medalhas de ouro. Marta pode se aposentar em definitivo nesta temporada.

Mas a tristeza dos fanáticos por esporte não deverá durar muito porque após a cerimônia de encerramento em 11 de agosto outros grandes esportistas vão surgir para ganhar a admiração e o respeito na sequência da história olímpica.