Nadal joga bem em retorno e bate Thiem em Brisbane; Djokovic vence na United Cup

Após um ano afastado das quadras, Rafael Nadal voltou a jogar uma partida oficial de simples nesta terça-feira e não decepcionou os fãs. O tenista espanhol fez grande apresentação e venceu o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h29min de duelo no Torneio de Brisbane, na Austrália.

Nadal não jogava uma partida de simples desde que foi eliminado de forma precoce no Aberto da Austrália de 2023, quando se despediu na segunda rodada prejudicado por dores no quadril. O ex-número 1 do mundo enfrentou dificuldades em sua recuperação e precisou passar por uma cirurgia no local.

Na ocasião, o espanhol mostrou desânimo com as limitações físicas que vinha enfrentando e até deixou em aberto seu retorno ao tênis profissional. Também disse que a temporada 2024 deveria ser a última no circuito.

“Obrigado a todos pelo apoio! É um dia emocionante para mim depois de um dos anos mais difíceis (da minha carreira). Com certeza tive dúvidas antes da partida. Este retorno me fez sentir orgulho de mim mesmo, da minha família e da minha equipe”, declarou o tenista espanhol.

Nadal fez seu retorno às quadras no domingo, numa partida de duplas que teve mais caráter de treino do que de jogo oficial. Em Brisbane, ele formou dupla com seu próprio treinador, Marc López, especialista em duplas. E acabou sendo eliminado logo na estreia. Nesta terça, Nadal fez apresentação completamente diferente, de alto nível.

“Joguei de uma maneira positiva diante de um público incrível. Recebi milhares de mensagens de apoio nestes últimos meses. Foquei menos em ser competitivo e mais em jogar”, comentou o atual número 672 do mundo.

Nesta terça, Nadal não parecia estar sem jogar há quase um ano. Ele entrou em quadra em grande ritmo e deu poucas chances a Thiem, seu rival em duas finais de Roland Garros – o espanhol ganhou o título em ambas oportunidades. O austríaco, ex-número 3 do mundo e atual 98º do mundo, vive momento ruim no circuito após uma série de problemas físicos.

A vitória garantiu Nadal nas oitavas de final do primeiro torneio da ATP na temporada 2024. O espanhol vai enfrentar agora o local Jason Kubler, 102º colocado, que também é convidado da organização, assim como o próprio espanhol. O jogo deve ser realizado na quinta-feira.

UNITED CUP

Também em ação na madrugada desta terça, Novak Djokovic venceu sua segunda partida de simples da temporada e ajudou a Sérvia a avançar às quartas de final da United Cup, torneio entre equipes que está sendo disputado na Austrália em preparação para o Aberto da Austrália.

O número 1 do mundo sofreu, mas venceu o checo Jiri Lehecka por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (3/7) e 6/1. A vitória marcou o empate no confronto entre Sérvia e República Checa. Mais cedo, a checa Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon, havia colocado os checos na frente ao superar Olga Danilovic por 6/1, 3/6 e 6/3.

O duelo foi desempatado na partida de duplas mistas. E os sérvios levaram a melhor com o triunfo de Hamad Medjedovic e Danilovic sobre Miriam Kolodziejova e Petr Nouza por 4/6, 7/5 e 10/8. Assim, a Sérvia garantiu o primeiro lugar no Grupo E e assegurou a classificação direta às quartas de final.

Na sequência, a Sérvia vai enfrentar a anfitriã Austrália. E a China, segunda colocada do Grupo E, terá pela frente a Polônia, equipe que eliminou o Brasil no Grupo A. Os demais confrontos ainda não foram definidos.

