Nadal ganha mais de R$ 10 milhões com título na Austrália e está no top 5 em faturamento; veja o ranking

A discussão entre os fãs do tênis de quem é o maior da história da modalidade ganhou mais um capítulo no último fim de semana. Rafael Nadal ganhou o bicampeonato do Australian Open e alcançou a liderança nas conquistas de Grand Slams com 21 troféus.

Além disso, o espanhol faturou em premiação 2.875.000 dólares australianos, um pouco mais de R$ 10,8 milhões. Como também conquistou o ATP 250 de Melbourne no início de janeiro, Nadal já acumula em premiações quase R$ 11,5 milhões somente este ano.

Não é segredo que as cifras no mundo do tênis são altas e que nomes como Novak Djokovc e Roger Federer acumulam fortunas, assim como Rafael Nadal. Se pelo lado esportivo o espanhol lidera pelo número de grandes conquistas, na parte financeira, o topo do ranking continua com o número 1 do mundo, o sérvio Djokovic. Veja quanto cada tenista já acumulou com premiações ao longo de suas carreira.

Confira o top 5 da modalidade:

Novak Djokovic (SEV) – US$ 154.756.726 (pouco mais de R$ 822,6 mi)

Roger Federer (SUI) – US$ 130.594.339 (quase R$ 694,2 mi)

Rafael Nadal (ESP) – US$ 127.121.385 (pouco mais de R$ 675,7 mi)

Andy Murray (GBR) – US$ 62.478.813 (pouco mais de R$ 332,1 mi)

Pete Sampras (EUA) – US$ 43.280.489 (pouco mais de R$ 230 mi)

