Nadal estreia em Roland Garros com vitória tranquila sobre alemão

O espanhol Rafael Nadal iniciou sua campanha em busca de um 12º título de Roland Garros com uma vitória tranquila em três sets (6-2, 6-1 e 6-3) sobre o alemão Yannick Hanfmann (180º), nesta segunda-feira na quadra Philippe Chatrier.

Nadal, número 2 do mundo, superou o primeiro obstáculo em 1 hora e 58 minutos, avançando para enfrentar na segunda rodada o também alemão Yannick Maden (114º), que venceu o belga Kimmer Coppejans (178º), 7-6 (7/0), 7-5 e 6-3.

Assim como Hanfmann, Madem também é oriundo do ‘quali’ de Roland Garros.

“É sempre incrível jogar na Philippe Chatrier, a nova quadra está muito bonita. Obrigado a todos pelo apoio. Para mim é muito bonito jogar em Paris novamente, no torneio mais importante de minha carreira”, declarou Nadal após a vitória, fazendo um esforço para falar em francês com o público.

Nadal, recém-sagrado campeão em Roma, vive bom momento na temporada, após um início de temporada no saibro um pouco preocupante, com eliminações nas semifinais em Monte Carlo, Barcelona e Madri.

Quem também avançou à segunda rodada sem muito esforço foi o maior rival de Nadal pelo título em Roland Garros, o sérvio Novak Djokovic, que superou o polonês Hubert Hurcakz (44º), 6-4, 6-2, 6-2.

A partida poderia ter sido perigosa para o atual numero 1 do mundo, já que Hurcakz e um jovem promissor que chegou a disputar as quartas de final em Indian Wells. ‘Djoko’, porém, se impôs e atropelou o polonês.

“É um torneio muito longo, de duas semanas. Tenho ambições muito grandes aqui, mas tenho que me manter concentrado para o próximo jogo”, afirmou Djokovic.

Na próxima rodada, Djokovic terá pela frente o ‘lucky loser’ suíço Henri Laaksonen (104º), que derrotou o espanhol Pedro Martínez por 6-1, 6-0 e 7-6 (7/4).

– Serena avança –

Na chave feminina, o destaque do dia foi o susto que a americana Serena Williams, atual número 10 do mundo, levou diante da russa Vitalia Diachenko (83º) antes de vencer em três sets, parciais de 2-6, 6-1, 6-0.

Serena, que busca um histórico e inédito 24º título de Grand Slam na carreira, soube reagir após perder o primeiro set, apostando em sua força para dominar Diachenko nos dois sets seguintes.

“Estou muito feliz, porque no início fiquei com muito medo. Não foi fácil hoje. Preciso de treino”, explicou Serena após a partida.

A mais nova das irmãs Williams chegou a esta edição de Roland Garros tendo jogado apenas nove partidas nesta temporada. Contra Diachenko, venceu seu 800º jogo no circuito.

Na segunda rodada, Serena enfrentará a japonesa Nara Kirumi.

Quem acabou decepcionando nesta segunda-feira foi uma das melhores amigas de Serena no circuito, a dinamarquesa Carolie Wozniacki (13ª), derrotada de virada pela russa Veronika Kudermetova (68ª), 0-6, 6-3, 6-3.

A ex-número 1 do mundo, que chegou duas vezes às quartas de final em Paris (2010 e 2017) e que no ano passado caiu nas oitavas de final, chegou a Roland Garros com problemas físicos e após abandonos em Madri (dores nas costas) e Roma (perna esquerda).

Já a holandesa Kiki Bertens, 4ª tenista do ranking WTA, superou a primeira fase vencendo a francesa Pauline Parmentier em dois sets, 6-3, 6-4.

– Resultados desta segunda-feira em Roland Garros:

Simples masculino (1ª rodada):

Novak Djokovic (SRV/N.1) x Hubert Hurkacz (POL) 6-4, 6-2, 6-2

Henri Laaksonen (SUI) x Pedro Martínez (ESP) 6-1, 6-0, 7-6 (7/4)

Salvatore Caruso (ITA) x Jaume Munar (ESP) 7-5, 4-6, 6-3, 6-3

Gilles Simon (FRA/N.26) x Sergiy Stakhovsky (UCR) 6-3, 6-3, 6-4

Jan-Lennard Struff (ALE) x Denis Shapovalov (CAN/N.20) 7-6 (7/1), 6-3, 6-4

Radu Albot (MDA) x Tennys Sandgren (EUA) 7-6 (7/3), 7-6 (7/1), 3-6, 6-1

Lloyd Harris (RSA) x Lukás Rosol (RTC) 6-1, 4-6, 2-6, 6-1, 6-2

Borna Coric (CRO/N.13) x Aljaz Bedene (SLO) 6-1, 6-7 (4/7), 6-4, 6-4

Dominic Thiem (AUS/N.4) x Tommy Paul (EUA) 6-4, 4-6, 7-6 (7/5), 6-2

Alexander Bublik (CAZ) x Rudolf Molleker (ALE) 7-5, 6-7 (4/7), 6-1, 7-6 (7/2)

Pablo Cuevas (URU) x Maxime Janvier (FRA) 6-4, 6-4, 6-2

Roberto Carballés (ESP) x Alexandre Muller (FRA) 6-4, 6-4, 6-2

Filip Krajinovic (SRV) x Frances Tiafoe (EUA/N.32) 6-2, 4-6, 6-3, 3-6, 6-0

Stan Wawrinka (SUI/N.24) x Jozef Kovalík (SVQ) 6-1, 6-7 (3/7), 6-2, 6-3

Christian Garín (CHI) x Reilly Opelka (EUA) 7-6 (7/0), 7-5, 7-6 (9/7)

Jo-Wilfried Tsonga (FRA) x Peter Gojowczyk (ALE) 7-6 (7/4), 6-1, 4-6, 6-3

Alex De Minaur (AUS/N.21) x Bradley Klahn (EUA) 6-1, 6-4, 6-4

Pablo Carreño (ESP) x João Sousa (POR) 6-3, 6-1, 6-2

Benoît Paire (FRA) x Marius Copil (ROU) 6-4, 6-7 (5/7), 6-0, 6-1

Pierre-Hugues Herbert (FRA) x Daniil Medvedev (RUS/N.12) 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5

Juan Ignacio Londero (ARG) x Nikoloz Basilashvili (GEO/N.15) 6-4, 6-1, 6-3

Richard Gasquet (FRA) x Mischa Zverev (ALE) 6-3, 6-4, 6-3

Corentin Moutet (FRA) x Alexey Vatutin (RUS) 6-4, 7-6 (8/6), 6-4

Guido Pella (ARG/N.19) x Guido Andreozzi (ARG) 7-6 (7/2), 6-4, 1-6, 6-1

Miomir Kecmanovic (SRV) x Denis Kudla (EUA) 6-0, 6-7 (7/9), 5-7, 6-3, 6-4

Yannick Maden (ALE) x Kimmer Coppejans (BEL) 7-6 (7/0), 7-5, 6-3

Rafael Nadal (ESP/N.2) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-2, 6-1, 6-3

Simples feminino (1ª rodada):

Serena Williams (EUA/N.10) x Vitalia Diatchenko (RUS) 2-6, 6-1, 6-0

Sofia Kenin (EUA) x Giulia Gatto-Monticone (ITA) 6-3, 5-7, 6-2

Su-Wei Hsieh (TPE/N.25) x Viktorija Golubic (SUI) 6-4, 3-6, 6-0

Andrea Petkovic (ALE) x Alison Riske (EUA) 2-6, 6-3, 7-5

Danielle Collins (EUA) x Tatjana Maria (ALE) 6-0, 6-2

Ashleigh Barty (AUS/N.8) x Jessica Pegula (EUA) 6-3, 6-3

Ekaterina Alexandrova (RUS) x Mihaela Buzarnescu (ROM/N.30) 6-4, 6-4

Samantha Stosur (AUS) x Barbora Strýcová (CZE) 6-2, 7-6 (7/3)

Aliona Bolsova (ESP) x Vera Zvonareva (RUS) 6-4, 6-2

Sorana Cirstea (ROM) x Kaja Juvan (SLO) 5-7, 6-4, 7-5

Jennifer Brady (EUA) x Ivana Jorovic (SRV) 7-6 (7/5), 4-6, 7-5

Polona Hercog (SLO) x Aliaksandra Sasnovich (BLR/N.32) 4-6, 6-2, 8-6

Rebecca Peterson (SUE) x Yulia Putintseva (CAZ) 6-3, 7-5

Donna Vekic (CRO/N.23) x Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-4

Johanna Konta (GBR/N.26) x Antonia Lottner (ALE) 6-4, 6-4

Lauren Davis (EUA) x Kristýna Plísková (RTC) 6-2, 6-4

Viktória Kuzmová (SVQ) x Alizé Cornet (FRA) 6-4, 6-3

Kiki Bertens (HOL/N.4) x Pauline Parmentier (FRA) 6-3, 6-4

Shelby Rogers (EUA) x Astra Sharma (AUS) 6-3, 6-3

Carla Suárez (ESP/N.28) x Dayana Yastremska (UCR) 2-6, 7-6 (7/0), 6-0

Elise Mertens (BEL/N.20) x Tamara Zidansek (SLO) 6-4, 3-6, 6-2

Diane Parry (FRA) x Vera Lapko (BLR) 6-2, 6-4

Mandy Minella (LUX) x Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 6-4, 6-2

Anastasija Sevastova (LET/N.12) x Luksika Kumkhum (THA) 6-1, 6-4

Veronika Kudermetova (RUS) x Caroline Wozniacki (DIN/N.13) 0-6, 6-3, 6-3

Zarina Diyas (CAZ) x Audrey Albié (FRA) 6-2, 6-2

Shuai Zhang (CHN) x Varvara Lepchenko (EUA) 6-1, 6-1

Kaia Kanepi (EST) x Julia Görges (ALE/N.18) 7-5, 6-1

