Nadal estreará no US Open contra australiano Rinky Hijikata

Em busca do seu 23º título de Grand Slam na carreira, o espanhol Rafael Nadal estreará no US Open contra o australiano Rinky Hijikata (número 198 do mundo), em confronto definido no sorteio das chaves do torneio, realizado nesta quinta-feira.

Caso vá avançando na competição, Nadal, de 36 anos e atualmente número 3 do ranking da ATP, poderá ter pela frente nas quartas de final o britânico Cameron Norrie e seu compatriota Carlos Alcaraz nas semis.

Quatro vezes campeão em Nova York, o espanhol quer aproveitar a ausência de Novak Djokovic para aumentar seu recorde de conquistas de Grand Slam.

O sérvio, que tem 21 troféus de Majors, confirmou nesta quinta-feira que não irá aos Estados Unidos por não poder entrar no país, já que não se vacinou contra a covid-19.

Por sua vez, o número 1 do mundo e atual campeão do US Open, o russo Daniil Medvedev, começará a defesa de seu título contra o americano Stefan Kozlov.

Medvedev poderá enfrentar nas quartas de final o canadense Felix Auger-Aliassime e o grego Stefanos Tsitsipas nas semis.

js-gbv/OL/cb