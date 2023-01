Nadal e Swiatek estreiam com vitória no Aberto da Austrália; brasileiros caem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/01/2023 - 8:52 Compartilhe

Candidatos ao título do Aberto da Austrália, o espanhol Rafael Nadal e a polonesa Iga Swiatek estrearam com vitória na madrugada desta segunda-feira, em Melbourne. O ex-número 1 do mundo sofreu mais do que a atual líder do ranking e chegou a perder um set. Entre os brasileiros, Thiago Monteiro e Laura Pigossi foram eliminados na rodada de abertura.





Atual número dois do mundo, Nadal entrou na competição como cabeça de chave número porque seu compatriota Carlos Alcaraz, líder do ranking, se ausentou do primeiro Grand Slam do ano por lesão. Apesar do status, Nadal ainda não convenceu neste início de temporada. E sua estreia em Melbourne só aumentou as dúvidas sobre até onde conseguirá ir na competição.

O espanhol precisou de quase quatro horas para superar o britânico Jack Draper em quatro sets: 7/5, 2/6, 6/4 e 6/1. O favorito obteve seis quebras de saque, contra quatro do 38º do ranking. Cada tenista cometeu 46 erros não forçados, mas Nadal se destacou ao aplicar 41 bolas vencedoras, diante de 35 do adversário.

Na segunda rodada, o número dois do mundo vai enfrentar o americano Mackenzie McDonald, que eliminou o compatriota Brandon Nakashima em cinco sets, com parciais de 7/6 (7/5), 7/6 (7/1), 1/6, 6/7 (10/12) e 6/4.





Entre os demais cabeças de chave que estrearam nesta segunda, avançaram o polonês Hubert Hurkacz (10º), o italiano Jannik Sinner (15º), os americanos Frances Tiafoe (16º) e Sebastian Korda (29º), o russo Karen Khachanov (18º), o canadense Denis Shapovalov (20º), o argentino Francisco Cerundolo (28º), japonês Yoshihito Nishioka (31º) e o holandês Botic Van de Zandschulp (32º). Já o experiente croata Borna Coric (21º) se despediu logo na estreia.

FEMININO

Na outra chave de simples, Iga Swiatek confirmou o favoritismo na rodada de abertura sem perder sets. A número 1 do mundo venceu a alemã Jule Niemeier por 6/4 e 7/5, em duas horas de partida. A polonesa faturou três quebras de saque ao longo do jogo, contra apenas uma da tenista da Alemanha.

Ela se destacou ainda com as devoluções, responsáveis por boa parte das suas 20 bolas vencedoras na partida. Swiatek cometeu 28 erros não forçados, contra 29 da rival. Sua próxima adversária será a colombiana Camila Osorio, que avançou ao superar a húngara Panna Udvardy por 6/4 e 6/1.

Também venceu na rodada de abertura a belarussa Victoria Azarenka (24ª), num duelo de campeãs do Aberto da Austrália com a americana Sofia Kenin. A veterana, dona de dois títulos, levou a melhor e venceu Kenin por 6/4 e 7/6 (7/3).

Campeãs do US Open, a britânica Emma Raducanu e a canadense Bianca Andreescu também avançaram sem sustos. Raducanu superou a alemã Tamara Korpatsch por 6/3 e 6/2, enquanto Andreescu superou a checa Marie Bouzkova (25ª) por 6/2 e 6/4.





Donas de títulos em Wimbledon, a checa Petra Kvitova (15ª) e a Casaque Elena Rybakina (22ª) superaram a rodada de abertura. Kvitova, irregular na última temporada, derrubou a belga Alison van Uytvanck por 7/6 (7/3) e 6/2, enquanto a atual campeã do Grand Slam britânico derrotou a italiana Elisabetta Cocciaretto por 7/5 e 6/3.

Outra campeã de Grand Slam a entrar em quadra foi a letã Jelena Ostapenko (17ª). A dona do título de Roland Garros em 2017 superou a ucraniana Dayana Yastremska por 6/4 e 6/2.

Avançaram também as seguintes cabeças de chave: as americanas Jessica Pegula (3ª), Coco Gauff (7ª) e Danielle Collins (13ª), a grega Maria Sakkari (6ª), a checa Barbora Krejcikova (20ª) e a chinesa Zheng Qinwen (29ª). Já a americana Amanda Anisimova (28ª) caiu logo na estreia.

BRASILEIROS

Thiago Monteiro e Laura Pigossi não conseguiram ir além da primeira rodada, nesta segunda-feira. Número 1 do Brasil, Monteiro perdeu para o francês Constant Lestienne, 55º do ranking, por 6/3, 7/6 (7/2) e 6/3. Atual 77º do mundo, o brasileiro chegou a ter um set point na segunda parcial.

Fora da chave de simples, Monteiro vai competir também nas duplas. Ele vai formar parceria com o espanhol Pedro Martínez.

Laura Pigossi, por sua vez, foi eliminada pela americana Caty McNally por 7/5 e 6/1. A medalhista de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio fez sua estreia na chave principal do Aberto da Austrália, entrando como “lucky loser”, após herdar uma vaga no qualifying.

