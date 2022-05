Nadal é levado ao limite, mas vence batalha de 4h21 e encara Djokovic em Roland Garros Espanhol precisou de cinco sets contra Felix Aliassime

Rafael Nadal, número cinco do mundo, foi levado ao limite neste domingo e precisou de 4h21min para garantir vaga nas quartas de final de Roland Garros onde irá enfrentar, na terça-feira, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo e seu maior rival.





O espanhol treze vezes campeão do torneio derrotou o canadense Felix Aliassime, nono colocado, por 3 sets a 2 com parciais de 3/6 6/3 6/2 3/6 6/3 na lotada quadra Philippe Chatrier, a principal do Aberto da França, em Paris.

Foi apenas a terceira vez em 112 jogos no torneio que Nadal foi levado a um quinto set e venceu todos (John Isner na primeira rodada em 2012 e Novak Djokovic na semi em 2013). Ele emplaca sua 109ª vitória na competição e 302ª em partidas de Grand Slam. Na carreira são 1055 triunfos, 471 deles no piso lento.

Aliassime é pupilo de Toni Nadal, tio de Rafael Nadal e com o qual trabalhou junto e venceram 16 dos 21 títulos de Major. Foi a primeira vez nesta situação e o segundo encontro deles agora com duas vitórias do natural de Manacor.

O desafio do espanhol será contra Novak Djokovic, que vem de oito vitórias seguidas com título em Roma, na Itália, e é o atual campeão de Roland Garros derrotando Rafa na semifinal. São 58 jogos entre eles com 30 triunfos do sérvio e 28 do espanhol.

O jogo

Toni Nadal começou acompanhando a partida de posição neutra na quadra central.

Nadal entrou um pouco lento e errático em quadra enquanto que Aliassime sacou bem e aproveitou a oportunidade. Abriu duas quebras com 5 a 1, permitiu uma quebra de Nadal cometendo erros, mas fechou por 6/3 em 36 minutos. Rafa errou 15 bolas na parcial.

Nadal foi ao vestiário no intervalo para se acalmar e pensar na partida. Aos poucos o espanhol foi entrando na partida, confirmando o saque horas com mais dificuldade, mas com mais convicção conseguiu a quebra no oitavo game e fechou por 6/3.

Rafa elevou o nível no terceiro e quebrou duas vezes para fazer 6/2 com tranquilidade.

Quando parecia que venceria fácil no quarto, Nadal tinha game dominado no saque, mas se equivocou e perdeu o saque de cara. Aliassime então retribuiu sendo quebrado a seguir, só que Nadal não aproveitou, tomou a quebra de novo. Aliassime então abriu 4 a 1 e fechou por 6/3 colocando fogo no jogo.

No terceiro set os dois foram confirmando com autoridade até Nadal achar pontos maravilhosos e com dois slices, um angulado e outro na paralela, conseguir a quebra. Ele saiu abaixo no game de saque para a vitória, mas virou e com winner na cruzada fechou o jogo emocionante.

E MAIS:

E MAIS: