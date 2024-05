Nadal é eliminado por Zverev na primeira rodada de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/05/2024 - 14:37 Para compartilhar:

O tenista espanhol Rafael Nadal, 14 vezes campeão de Roland Garros, foi eliminado na primeira rodada do torneio pelo alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, nesta segunda-feira (27).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 (7/5) e 6-3, em três horas e cinco minutos.

Esta foi apenas a quarta derrota do espanhol em 116 jogos no saibro parisiense desde 2005, quando conquistou seu primeiro título.

Nunca antes eliminado na rodada de abertura em Roland Garros, Nadal deixou em aberto seu futuro no tênis a longo prazo.

“Não sei se esta é a última vez que estarei aqui, não tenho 100% de certeza, mas se for, então queria aproveitar”, disse o espanhol após a partida.

“Honestamente, não tenho certeza. Se for, então vocês foram incríveis. Os sentimentos que tenho hoje são difíceis de descrever em palavras. Este é o lugar que eu mais amo”, acrescentou.

Em meio às dúvidas quando suas condições físicas, Nadal optou por participar de Roland Garros este ano, mas o sorteio o colocou diante de Zverev, um dos jogadores que está em melhor forma no circuito e recentemente campeão do Masters 1000 de Roma.

A vitória tem um sabor especial para o alemão, que em 2022 foi eliminado por Nadal na semifinal, ao sofrer uma grave lesão no tornozelo direito que o obrigou a abandonar a partida.

Dois dias depois, o espanhol entrou em quadra com uma infiltração no pé para vencer o norueguês Casper Ruud e levantar o troféu de Roland Garros pela 14ª vez.

– Nadal resiste, mas Zverev se impõe –

No duelo nesta segunda-feira, Zverev não demorou para mostrar seu cartão de visita: uma quebra no primeiro game para dominar a parcial e fechar em 6-3.

No segundo set, apoiado pelo público, Nadal reagiu e chegou a abrir 4-2. Com 5-4 no placar, quando sacava para fechar, o espanhol teve novamente o serviço quebrado e Zverev conseguiu voltar para o jogo.

No tie break, o alemão abriu vantagem rapidamente e fechou a parcial com um 7/5.

Mesmo com uma missão quase impossível pela frente, Nadal continuou lutando e começou o terceiro set abrindo 2-0, mas Zverev não perdeu a concentração e, com mais duas quebras de serviço, retomou as rédeas do duelo para selar a vitória com um 6-3.

“Não sei o que dizer. Obrigado, Rafa, em nome de todo o mundo do tênis. É uma grande honra”, o alemão após a partida.

“Eu vi o Rafa jogar durante toda a minha infância e tive a sorte de jogar contra ele duas vezes nesta quadra linda. Hoje não é o meu momento, é o momento do Rafa”, acrescentou.

Na próxima fase, o alemão vai enfrentar quem passar do duelo entre o belga David Goffin (115º) e o francês Giovanni Mpetshi Perricard (66º).

