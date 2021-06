Nadal, Djokovic e Federer avançam em Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, o espanhol Rafa Nadal (N.3) e o suíço Roger Federer avançaram de fase em Roland Garros, nesta quinta-feira.

Nadal passou para a terceira rodada depois de derrotar o francês Richard Gasquet por 6-0, 7-5, 6-2 na quadra de Philippe-Chatrier.

O espanhol, que completou 35 anos nesta quinta, enfrentará agora o britânico Cameron Norrie (45º) por uma vaga nas oitavas de final.

Horas antes, Djokovic superou o uruguaio Pablo Cuevas, vencendo por 6-3, 6-2, 6-4 em duas horas e seis minutos de jogo.

O sérvio, que segue na luta pelo 19º título de Grand Slam, ainda não perdeu um set nesta edição de Roland Garros.

Aos 34 anos, Djokovic também quer se tornar o primeiro tenista em mais de 50 anos a vencer os quatro principais torneios do circuito mais de uma vez. Mas para isso, ele terá que passar antes pelo lituano Ricardas Berankis.

Federer, que não se considera um dos favoritos ao título, eliminou nesta quinta-feira o croata Marin Cilic (47º).

No feminino, a polonesa Iga Swiatek, atual campeã no saibro parisiense, passou facilmente pela sueca Rebecca Peterson (60º) na segunda rodada por 6-1, 6-1, enquanto a número 1 do mundo, a australiana Asleigh Barty teve que deixar a competição devido a uma lesão.

Swiatek, 9ª do mundo e que só perdeu sete games nas últimas três partidas, precisou de apenas 61 minutos para superar sua adversária.

— Resultados desta quinta-feira em Roland Garros.

– Simples masculino – Segunda rodada

Novak Djokovic (SER/N.1) venceu Pablo Cuevas (URU) 6-3, 6-2, 6-4

Ricardas Berankis (LTU) x James Duckworth (AUS) 7-5, 2-6, 7-6 (7/4), 6-0

Marco Cecchinato (ITA) x Alex De Miñaur (AUS/N.21) 6-4, 6-1, 3-6, 6-1

Lorenzo Musetti (ITA) x Yoshihito Nishioka (JAP) 7-5, 6-3, 6-2

Matteo Berrettini (ITA/N.9) x Federico Coria (ARG) 6-3, 6-3, 6-2

Soonwoo Kwon (KOR) x Andreas Seppi (ITA) 6-4, 7-5, 7-5

Dominik Koepfer (ALE) x Taylor Fritz (EUA/N.30) 6-3, 6-2, 3-6, 6-4

Roger Federer (SUI/N.8) x Marin Cilic (CRO) 6-2, 2-6, 7-6 (7/4), 6-2

Rafael Nadal (ESP/N.3) x Richard Gasquet (FRA) 6-0, 7-5, 6-2

Cameron Norrie (GBR) x Lloyd Harris (RSA) 4-6, 6-3, 6-3, 6-2

Jannik Sinner (ITA/N.18) x Gianluca Mager (ITA) 6-1, 7-5, 3-6, 6-3

Mikael Ymer (SUE) x Gael Monfils (FRA/N.14) 6-0, 2-6, 6-4, 6-3

Diego Schwartzman (ARG/N.10) x Aljaz Bedene (SLO) 6-4, 6-2, 6-4

Philipp Kohlschreiber (ALE) x Aslan Karatsev (RUS/N.24) 6-3, 7-6 (7/4), 4-6, 6-1

Carlos Alcaraz (ESP) x Nikoloz Basilashvili (GEO/N.28) 6-4, 6-2, 6-4

Jan-Lennard Struff (ALE) x Facundo Bagnis (ARG) 7-5, 7-6 (7/1), 6-4

– Simples feminins – Segunda rodada

Magda Linette (POL) vence Ashleigh Barty (AUS/N.1) 6-1, 2-2 e abandono

Ons Jabeur (TUN/N.25) x Astra Sharma (AUS) 6-2, 6-4

Cori Gauff (EUA/N.24) x Qiang Wang (CHN) 6-3, 7-6 (7/1)

Jennifer Brady (EUA/N.13) x Fiona Ferro (FRA) 6-4, 2-6, 7-5

Sloane Stephens (EUA) x Karolina Pliskova (TCH/N.9) 7-5, 6-1

Karolina Muchova (TCH/N.18) x Varvara Lepchenko (EUA) 6-3, 6-4

Barbora Krejcikova (TCH) x Ekaterina Alexandrova (RUS/N.32) 6-2, 6-3

Elina Svitolina (UCR/N.5) x Ann Li (EUA) 6-0, 6-4

Sofia Kenin (EUA/N.4) x Hailey Baptiste (EUA) 7-5, 6-3

Jessica Pegula (EUA/N.28) x Tereza Martincova (TCH) 6-3, 6-3

Maria Sakkari (ALE/N.17) x Jasmine Paolini (ITA) 6-2, 6-3

Elise Mertens (BEL/N.14) x Zarina Diyas (CAZ) 4-6, 6-2, 6-4

Marta Kostyuk (UCR) x Saisai Zheng (CHN) 6-3, 6-4

Varvara Gracheva (RUS) x Camila Giorgi (ITA) 7-5, 1-6, 6-2

Anett Kontaveit (EST/N.30) x Kristina Mladenovic (FRA) 6-2, 6-0

Iga Swiatek (POL/N.8) x Rebecca Peterson (SUE) 6-1, 6-1

