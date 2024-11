Nadal diz que só jogará Copa Davis se estiver ‘pronto’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/11/2024 - 17:18 Para compartilhar:

O espanhol Rafael Nadal, que na semana que vem se despedirá das quadras como tenista profissional na Copa Davis, afirmou que só disputará jogos de simples se estiver se sentindo “pronto” para ganhar.

“Se eu não achar que estou pronto, serei o primeiro a falar com o capitão [David Ferrer]. Já disse isso a ele, que não tomem nenhuma decisão com base no fato de que é a minha última semana como tenista profissional”, disse Nadal em um vídeo da Federação Espanhola de Tênis (RFET) divulgado neste sábado pelo site da ATP.

Longe do seu melhor nível, Nadal é atualmente o 155º no ranking da ATP, o que abriu um debate sobre se tem condições de disputar os jogos de simples ou se é melhor optar por outro jogador.

Na sexta-feira, Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, foi perguntado sobre as prioridades para a Copa Davis e respondeu que, para ele, o principal é a despedida de Nadal das quadras.

“Para mim é muito mais importante a despedida de Rafa. Copa Davis tem todos os anos, mas a despedida de uma lenda do esporte como ele é só uma”, disse Alcaraz após sua eliminação na fase de grupos do ATP Finals, em Turim.

Em seu vídeo, Nadal afirma que está “ansioso” antes de “encerrar uma etapa muito bonita e longa” de sua vida, “aceitando que tudo tem um princípio e um fim”.

A fase final da Copa Davis será disputada em Málaga de 19 a 24 de novembro. A equipe espanhola estreia na próxima terça-feira contra a Holanda pelas quartas de final.

