Nadal diz que será ‘difícil’ jogar Wimbledon e põe foco nos Jogos Olímpicos

O espanhol Rafael Nadal, eliminado nesta segunda-feira (27) de Roland Garros pelo alemão Alexander Zverev na primeira rodada, disse que será “difícil” disputar o torneio de Wimbledon (de 3 a 16 de julho) e que seu foco é participar dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho.

“Não posso confirmar nada, mas não acho inteligente, com tudo o que aconteceu com o meu corpo depois de voltar, jogar na grama logo antes dos Jogos”, afirmou Nadal em entrevista coletiva após a derrota para Zverev.

Em seu retorno às quadras depois de quase dois anos afastado pelas lesões, Nadal fez de Roland Garros e dos Jogos Olímpicos seus principais objetivos.

Apesar de não dizer se sua participação nos Jogos será no torneio de simples, duplas ou em ambos, Nadal deu pistas: “Espero chegar preparado, mas nos Jogos vou estar na mesma situação que aqui. Posso pegar qualquer jogador na primeira rodada”, declarou o espanhol.

“Não vou ter três torneios no saibro antes dos Jogos para melhorar no ranking, mas terei um mês e meio de preparação e com mais confiança. É uma incógnita, mas aceito isso”, acrescentou.

– “Não muito longe de fazer algo importante” –

Apesar da decepção com a eliminação, Nadal se mostrou satisfeito com seu desempenho na quadra Philippe Chatrier: “Não estou muito longe de estar em condições de fazer algo importante, é a minha sensação”.

“Joguei bem em alguns momentos, em outros cometi erros, mas pude jogar sem limitações depois de uma semana treinando sem limitações”, explicou

“Tive momentos em que podia mudar o jogo, mas não tenho os automatismos nem a confiança para fazer isso acontecer”, analisou.

Fisicamente, Nadal afirmou estar “pronto para voltar a jogar amanhã, mas infelizmente não vai dar”, brincou.

“Entrei em quadra para lutar, sem ser favorito, dando tudo e esperando que o adversário não jogasse em seu nível. Para mim é difícil neste momento jogar melhor do que hoje, mas é 100% normal depois de não jogar por quase dois anos”.

O ex-número 1 do mundo, que daqui a uma semana irá completar 38 anos, afirmou que vai tirar alguns dias de descanso e aproveitar para planejar sua agenda nos próximos meses.

“Aproveito jogando tênis, viajando com minha mulher e meu filho, e enquanto mantiver esta paixão e meu corpo permitir, continuarei”, afirmou.

Apesar da possibilidade de ter sido sua última vez em Roland Garros, Nadal não quis receber homenagens da organização do torneio parisiense.

“Dizendo que não quero homenagens, o que transmito é que quero continuar jogando. Não tenho o ego tão grande para precisar de uma homenagem hoje. E se eu não voltar a jogar aqui, Mallorca não fica tão longe de Paris e virei para a homenagem que querem fazer”, concluiu.

