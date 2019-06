Nadal derrota Federer e jogará 12ª final de Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal se aproximou do objetivo de conquistar um 12º título em Roland Garros, após vencer o duelo contra o arquirrival suíço Roger Federer em apenas três sets, 6-3, 6-4, 6-2, nesta sexta-feira pelas semifinais do torneio.

Na grande final de domingo, Nadal terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, ou o austríaco Dominic Thiem, quarto do ranking, que terão que continuar seu confronto no sábado, devido à chuva em Paris que obrigou a interrupção da partida.

Thiem, atual vice-campeão do torneio, estava em ligeria vantagem sobre Djokovic (6-2, 3-6, 3-1) quando o jogo foi interrompido.

“Roger é incrível, jogar neste nível com 37 anos. É um jogador que é provavelmente o melhor da história e para mim é um prazer jogar contra ele”, declarou Nadal após a vitória.

“Foi uma partida difícil. Sempre é contra Roger. Hoje também foi complicado por causa do vento muito forte. Mas estou feliz, voltar à final de Roland Garros é muito especial, no torneio mais importante de minha carreira”, concluiu.

Será a 12ª vez que Nadal disputa a final em Roland Garros e, nas onze vezes anteriores, acabou erguendo o troféu. Caso vença no domingo, o espanhol se tornará o primeiro tenista a conquistar 12 títulos de um mesmo Grand Slam, deixando para trás a lendária Margaret Court, 11 vezes campeã do Aberto da Austrália.

Também será a 26ª final da carreira em Grand Slams para final, que tem 17 títulos no total.

Na chave feminina, deu tempo para definir as duas finalistas antes da chuva cair em solo francês: a australiana Ashley Barty e a tcheca Marketa Voudrousova.

Barty, número 8 do mundo, precisou virar a partida contra a jovem promessa americana Amanda Anisimova (51ª), de apenas 17 anos, por 6-7, (4/7), 6-3 e 6-3, enquanto que Voudrousova (38º) surpreendeu a britânica Johanna Konta (26ª), 7-5, 7-6 (7/2).

dr/mcd/am