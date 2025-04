Nadal defende Sinner em caso de doping: ‘Inocente e honesto’

ROMA, 23 ABR (ANSA) – O ex-tenista espanhol Rafael Nadal defendeu nesta quarta-feira (23) o italiano Jannik Sinner em relação ao caso de doping envolvendo o atual número 1 do mundo.

Em uma entrevista ao jornal britânico Telegraph, o multicampeão, dono de 14 títulos de Roland Garros, declarou que o tirolês é “inocente” e que esse episódio já está “encerrado”.

“Estou convencido de que Sinner nunca tentou trapacear ou obter vantagem sobre os outros. Tenho certeza de que ele não é apenas inocente, mas também uma pessoa honesta”, disse o espanhol.

O atual bicampeão do Aberto da Austrália cumpre uma suspensão de três meses por ter apresentado resultados positivos para clostebol, um esteroide anabolizante proibido pela Agência Mundial Antidoping (Wada). O italiano só voltará a competir no próximo Masters 1000 de Roma, marcado para começar em 6 de maio.

“Este caso não foi positivo, mas acidentes acontecem. Eu vejo dessa forma porque acredito em Sinner. No final, ele saiu inocente da sentença e não quero questionar isso. Existem protocolos que todos nós seguimos ao longo de nossas carreiras.

Neste caso, as autoridades tinham todas as informações à disposição”, declarou Nadal.

O maiorquino finalizou sua trajetória no tênis no ano passado após ter faturado mais de 90 títulos no decorrer da carreira, entre eles 22 Grand Slams, 36 Masters 1000 e dois ouros olímpicos nos Jogos de 2008 e 2016.

Sinner, por sua vez, nunca escondeu sua admiração pelo colega espanhol. O italiano já declarou que Nadal é um “homem incrível” e que foi um “exemplo” no mundo do esporte. (ANSA).