Nadal comemora vitória sobre Djokovic: ‘Estou emocionado’ Espanhol dá resposta enigmática em quadra

Após a vitória espetacular contra Novak Djokovic em 4h12min, Rafael Nadal deixou em suspense sobre uma pergunta feita pela ex-tenista Marion Bartoli em quadra e se disse emocionado com o triunfo sobre o número 1 do mundo.





“Para ganhar do Novak, um dos melhores da história, só se pode dando o máximo desde o primeiro ponto. Estou grato por poder render em um nível inesperado para mim. Todo mundo sabe o importante que é para mim esse torneio, é a quadra mais importante de minha carreira. Sentir o amor das pessoas em Paris é impressionante, estou muito emocionado e só posso dizer obrigado, obrigado e obrigado”.

Depois, ao se despedir, Bartoli clamou para que Nadal retorne ao torneio e faça mais jogos como esse, mas o espanhol apenas respondeu: “Só posso garantir que nos vemos em dois dias”, disse sobre o jogo de semifinal contra Alexander Zverev na sexta-feira. O duelo contra Djokovic termino na madrugada de quarta-feira no horário parisiense.

Em entrevista coletiva, Nadal voltou a falar das emoções da vitória.

“Foi uma noite muito especial para mim, estou muito empolgado e ainda estou jogando por experiências como esta. Mas é apenas uma partida das quartas de final, ainda não ganhei nada e agora estou apenas pensando em estar pronto para jogar bem nas semis. Sei como as coisas funcionam e estou ciente de que devo me divertir agora por alguns momentos, porque amanhã terei que trabalhar muito. Sou uma pessoa muito estável no um nível emocional e vou me concentrar para continuar jogando no nível que joguei hoje”, assegurou.

Ao ser perguntado sobre a rivalidade com Djokovic, ele respondeu: “Jogamos nos torneios mais importantes do mundo e é sempre muito especial nos enfrentarmos em quadra. O fato de ter acontecido nas quartas de final muda um pouco as coisas, e devo dizer que a questão nunca se cruza minha mente é a disputa para ver quem acaba com mais títulos de Grand Slam. Já alcançamos nossos sonhos, estamos fazendo história e o nível dos três está muito equilibrado, então não considero relevante discernir quem acaba com mais títulos de Grand Slam”.

Ele opinou sobre a sessão noturna e o jogo ter começado depois das 21h e terminado após 1 da madrugada no horário local: “Não posso reclamar de terminar tão tarde porque agora temos dois dias de folga, mas se eu tivesse apenas um, seria um problema. Eu entendo que as televisões pagam muito dinheiro, mas precisamos encontrar um equilíbrio. Você começa um jogo às 9 da noite, no saibro e em cinco sets, essas coisas podem acontecer”, disse Nadal.

E MAIS:

E MAIS: