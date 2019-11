Nadal comanda e Espanha avança para encarar Canadá na decisão da Copa Davis

Rafael Nadal mais uma vez foi decisivo para a Espanha nas Finais da Copa Davis. O tenista número 1 do mundo comandou o time espanhol na vitória sobre a Grã-Bretanha por 2 jogos a 1, de virada, neste sábado, em Madri. Como aconteceu na sexta, Nadal jogou em simples e também em duplas, com aproveitamento de 100%.

No domingo, a nova versão da Copa Davis vai conhecer seu campeão. Na grande decisão, os espanhóis vão enfrentar o jovem time do Canadá, que avançou ao eliminar a Rússia também neste sábado. Em sua primeira final desde 2012, a Espanha busca o sexto título, enquanto os canadenses disputam uma decisão pela primeira vez.

O time do Canadá foi o primeiro a garantir vaga na final. E, como faria a Espanha na sequência do dia, buscou sua classificação com uma virada. No primeiro duelo da série, Vasek Pospisil foi batido por Andrey Rublev por duplo 6/4. O empate veio na sequência, com o triunfo de Denis Shapovalov sobre Karen Khachanov por 6/4, 4/6 e 6/4.

O confronto, então, foi decidido nas duplas. E Pospisil e Shapovalov bateram Khachanov e Rublev por 6/3, 3/6 e 7/6 (5).

Em seguida, foi a vez da Espanha contar com o apoio maciço da torcida para superar os britânicos, que pelo terceiro dia seguido não contaram com Andy Murray. O ex-número 1 do mundo alegou não estar em sua melhor forma para entrar em quadra.

Sem Murray, Kyle Edmund abriu o confronto vencendo Feliciano López por 6/3 e 7/6 (7/3). A Espanha, então, precisou recorrer mais uma vez a Nadal para fazer a diferença. E o líder do ranking não decepcionou. Ele arrasou Dan Evans com direito a um “pneu”, por 6/4 e 6/0, no segundo jogo de simples do duelo.

Na sequência, se juntou a Feliciano López para superar Jamie Murray e Ken Skupski, ambos especialistas em duplas, por 7/6 (7/3) e 7/6 (10/8).

A grande decisão das Finais, que veio a substituir o antigo Grupo Mundial, da Copa Davis está marcada para as 12 horas (horário de Brasília), com transmissão da DAZN.