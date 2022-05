Nadal bate Auger-Aliassime e enfrentará Djokovic nas quartas em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal sobreviveu neste domingo a uma batalha de quase quatro horas e meia para derrotar o canadense Felix Auger-Aliassime por 3 a 2 (3-6, 6-3, 6-2, 3-6 e 6-3) pelas oitavas de final de Roland Garros.

Essa foi a 109ª vitória em 112 jogos disputados por Nadal no torneio, onde ele tenta chegar ao 14º título e ao 22º Grand Slam na carreira.





O adversário do espanhol nas quartas será o sérvio Novak Djokovic, número um do ranking da ATP, que mais cedo venceu sem dificuldades o argentino Diego Schwartzman por 3 sets a 0 (6-1, 6-3 e 6-3).

Nadal e Djokovic se enfrentarão na próxima terça-feira. Será o decimo duelo entre os dois em Roland Garros e o 59º em suas carreiras, com vantagem para o sérvio no balanço geral (30-28) e para o espanhol no Grand Slam da França (7-2).

“Nós nos conhecemos muito bem, temos muita história em comum. Ele chega depois de ganhar em Roma e eu sem a melhor preparação, mas tentarei dar o meu melhor e lutar até o final, como sempre”, disse o espanhol sobre o duelo com ‘Nole’.

Quem também se garantiu nas quartas foi o alemão Alexander Zverev, número três do ranking da ATP, que derrotou o espanhol Bernabé Zapata por 3 sets a 0.

O adversário de Zverev será o também espanhol Carlos Alcaraz, que bateu o russo Karen Khachanov por 3 sets a 0 (6-1, 6-4 e 6-4) para chegar pela primeira vez na carreira às quartas de final de Roland Garros.

Alcaraz tem 32 vitórias e três derrotas na atual temporada, na qual já foi campeão dos Masters 1000 de Miami e Madri, do ATP 500 de Barcelona e do Rio Open.

No saibro, são 20 vitórias e apenas uma derrota, para o americano Sebastian Korda, na segunda rodada do Masters 1000 de Monte Carlo, em abril.

— Resultados do dia do torneio de Roland Garros:

– Simples masculino – oitavas de final:

Novak Djokovic (SRV) derrotou Diego Schwartzman (ARG) 6-1, 6-3, 6-3

Rafael Nadal (ESP) derrotou Felix Auger-Aliassime (CAN) 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3

Alexander Zverev (ALE) derrotou Bernabé Zapata (ESP) 7-6 (13/11), 7-5, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP) derrotou Karen Khachanov (RUS) 6-1, 6-4, 6-4

mcd/dr/cb