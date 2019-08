Nadal atropela sul-coreano e vai às oitavas do US Open

Rafael Nadal, número 2 do mundo, segue avançando sem dificuldades no US Open. Neste sábado, o espanhol se classificou às oitavas de final ao derrotar o sul-coreano Hyeon Chung (170º) em três sets, 6-3, 6-4, 6-2.

“Eu venho tentando ser mais agressivo e jogar menos pontos que antes… Não tenho mais 25 anos”, comentou após a partida Nadal, feliz de não ter ficado muito tempo na quadra (1h59) diante de um adversário que voltava de lesão.

Semifinalista no ano passado, quando abandonou o torneio por lesão, Nadal, tricampeão do US Open (2010, 2013, 2017) enfrentará por uma vaga nas quartas de final o vencedor do duelo entre o americano John Isner (14º) e o croata Marin Cilic (23º).

Nadal tem sido beneficiado por uma chave particularmente tranquila em Nova York, após as eliminações nas duas primeiras rodadas de quatro tenistas do Top 10 da ATP (Tsitsipas, Bautista, Thiem e Khachanov). O espanhol só poderá enfrentar os velhos rivais Novak Djokovic (1º) e Roger Federer (3º) na final.

ig/bpa/am