Nadal atropela Kubler e confirma seu bom momento em Brisbane

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/01/2024 - 11:21 Para compartilhar:

O tenista espanhol Rafael Nadal confirmou seu bom jogo mostrado alguns dias atrás, no retorno às quadras depois de quase um ano afastado, e nesta quinta-feira (4) derrotou o australiano Jason Kubler para chegar às quartas de final do Torneio de Brisbane, na Austrália.

A dez dias do início do Australian Open, o veterano tenista espanhol de 37 anos voltou a oferecer outra atuação convincente contra o número 102 da ATP, a quem derrotou por 6-1 e 6-2 em apenas uma hora e 20 minutos de jogo.

“Me sinto competitivo!”, comemorou Nadal, otimista, em sua entrevista na quadra.

“Acho que foi uma partida muito positiva para mim, e a oportunidade de voltar a jogar amanhã significa muito para mim. Duas vitórias depois de ficar um longo período fora do circuito profissional é algo que me faz sentir bem”, acrescentou.

– Otimismo –

Assim como na volta contra o austríaco Dominic Thiem (vitória por 7-5 e 6-1), Nadal não sofreu uma única quebra de saque e nocauteou rapidamente o adversário.

Embora os números contra Kubler tenham sido um pouco menos impressionantes do que contra Thiem (quando ele conquistou quase 90% dos pontos no primeiro saque e cometeu apenas quatro erros não forçados), as estatísticas do ex-número 1 do mundo e vencedor de 22 Grand Slams convidam ao otimismo. Ele deu alguns golpes característicos, combinando direitas nas linhas com drop shots contra os quais o oponente pouco pôde fazer.

No primeiro set, Nadal quebrou o serviço de Kubler nas duas primeiras ocasiões em que o australiano sacou e que só conseguiu vencer um game e perdeu o primeiro set em apenas 38 minutos.

O segundo set foi um pouco mais equilibrado, principalmente no início, apesar de o agora 672º colocado do ranking ter conseguido o break logo no início e repetido a quebra no sétimo game para garantir a vitória.

“Acho que comecei o jogo muito bem, com muita determinação. Assisti a vídeos do Jason antes da partida e vi que ele jogou muito bem desde a linha de fundo, então entrei em quadra e tentei ser agressivo nos golpes da linha”, analisou Nadal.

O espanhol, que não disputava uma partida desde a derrota na segunda rodada do Aberto da Austrália de 2023, enfrentará outro australiano Jordan Thompson (nº 55) por uma vaga nas semifinais.

– “Preciso de jogos” –

Depois de mostrar que pode voltar a ser competitivo, a única dúvida que resta para Nadal é saber quanto tempo sua parte física resistirá e quanto tempo levará para atingir o nível necessário para desafiar seus grandes rivais como Djokjovic, Alcaraz e Medvedev.

“Preciso de jogos, estar bem fisicamente, continuar treinando bem e é claro que os dois últimos jogos ajudam e até as duplas no primeiro dia”, reconheceu Nadal, que insistiu em que 2024 pode ser o último ano de sua carreira.

“É claro que as vitórias e passar horas na quadra ajudam. Para mim, cada dia que tenho a oportunidade de jogar é uma ótima notícia, por isso estou feliz com isso, feliz por voltar depois de muito tempo e me sentir competitivo. Veremos até onde chego”, concluiu.

cpb/mcd/acc/zm/aam/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias