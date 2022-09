Nadal atropela Gasquet vai às oitavas do US Open

Depois de duas inesperadas provas de fogo, contra Rinky Hijikata e Fabio Fognini, o tenista espanhol Rafael Nadal conseguiu neste sábado sua primeira vitória contundente no US Open, sobre o francês Richard Gasquet, e se classificou para as oitavas de final do torneio.







Nadal fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-0, 6-1 e 7-5, em duas horas e 16 minutos de partida.

“As noites em Nova York são as mais bonitas do mundo. Aumentei o meu nível e é importante progredir jogo após jogo”, disse o espanhol depois da vitória.

“Espero que a vitória de hoje contra um grande amigo como Richard me ajude a crescer no tênis e na confiança, acrescentou.

Nadal dominou o jogo do início ao fim e não teve piedade do amigo francês. Foram 35 bolas vencedoras e 78% de aproveitamento dos pontos jogados com o primeiro serviço.

O domínio era tanto que Gasquet só foi vencer seu primeiro game na partida no segundo set, quando perdia por 3-0, mais de uma hora depois do início do duelo.

O próximo adversário de Nadal será o americano Francis Tiafoe, número 26 do ranking da ATP, que também se classificou neste sábado para as oitavas de final do US Open, ao derrotar o argentino Diego Schwartzman por 3 sets a 0.

gbv/cl/cb