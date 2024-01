Nadal anuncia que está fora do Aberto da Austrália por nova lesão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/01/2024 - 11:16 Para compartilhar:

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou neste domingo (7) que não vai participar do Aberto da Austrália devido a uma “microrruptura em um músculo”, apenas uma semana após seu retorno às quadras depois de quase um ano sem jogar por lesões.

“No momento não estou pronto para competir no nível máximo de exigência em jogos de cinco sets. Estou voando de volta para a Espanha para consultar meu médico, fazer tratamento e descansar”, escreveu o tenista na rede social X (antigo Twitter).

Aos 37 anos e após duas cirurgias de quadril em 2023, que o impediram de jogar desde janeiro do ano passado, Nadal voltou ao circuito no ATP 250 de Brisbane, sendo eliminado nas quartas de final pelo australiano Jordan Thompson (número 55 do mundo).

Durante o jogo, o espanhol teve que ser atendido devido a dores no quadril, na mesma região em que teve que ser operado no ano passado.

“Durante meu último jogo em Brisbane, tive um pequeno problema em um músculo que, como vocês sabem, me reocupou”, escreveu Nadal.

“Assim que cheguei a Melbourne, tive a oportunidade de fazer uma ressonância magnética e eu tenho uma microrruptura em um músculo, não na mesma parte onde tive a lesão e isso é uma boa notícia”, acrescentou.

“Sentiremos sua falta em Melbourne, Rafa”, publicou a conta oficial do Aberto da Austrália no X. “Enviamos todo o nosso amor e votos de uma rápida recuperação. Vejo você em breve na quadra”.

– “Continuamos positivos” –

O ex-número 1 do mundo e vencedor de 22 torneios de Grand Slam disse que não chegou a Brisbane esperando ser campeão, e deu a entender que o Aberto da Austrália estava um pouco cedo para ele.

Sua ausência pode significar uma despedida definitiva do torneio, depois de ter afirmado que 2024 poderia ser o último ano de sua carreira.

“Trabalhei muito durante o ano para esse retorno e, como sempre mencionei, meu objetivo é estar no meu melhor nível em três meses. Dentro da triste notícia de não poder jogar diante do incrível público de Melbourne, isso [a lesão] não é uma notícia tão ruim e todos continuamos positivos com a evolução da temporada”, acrescentou no X.

Entre os 22 Grand Slams conquistados por Nadal estão dois Abertos da Austrália, com 13 anos de diferença entre o primeiro, em 2009, e o segundo, em 2022.

Durante sua ausência do circuito, o espanhol foi superado por Novak Djokovic no número total de títulos de Grand Slam, já que o sérvio chegou à marca de 24 conquistas.

Djokovic, que participou da United Cup, competição mista por equipes, teve um problema no punho direito e gerou preocupação sobre sua presença no primeiro Grand Slam do ano.

“Acho que tenho tempo suficiente para recuperar a forma antes do Aberto da Austrália”, tranquilizou ‘Djoko’ sobre sua participação.

