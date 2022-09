Nadal, Alcaraz e Ruud brigam pelo Nº 1 no US Open

admin3 04/09/2022 - 23:35 Compartilhe







A derrota de Daniil Medvedev na noite deste domingo decretou a mudança de guarda no topo do ranking que será divulgado no próximo dia 12 de setembro na nova atualização da Associação dos Tenistas Profissionais.

Dos cinco tenistas na briga, restam três após as saídas de Medvedev, atual líder, e do grego Stefanos Tsitsipas.

Rafael Nadal é o que mais tem chances e é o virtual líder. O espanhol só depende de suas forças para chegar ao topo. Precisa de vaga na final. Mas tem o concorrente Carlos Alcaraz pelo caminho na semifinal. Caso perca, teria que torcer contra o compatriota na decisão desde que não seja contra o norueguês Casper Ruud, atual sétimo da ATP.

Nadal pode chegar no topo até mesmo perdendo nas oitavas nesta segunda. Precisaria que Alcaraz e Ruud caíssem até a semifinal.

Ruud só tem chances do topo se alcançar a decisão. Para tal precisa que Nadal perca nas oitavas e que Alcaraz caía até a semi.

Carlos, por sua vez, chegaria no topo somente com final, desde que não enfrente Ruud e claro, se essa for a decisão, precisaria do título.

