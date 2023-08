Nadadora olímpica de 43 anos é encontrada morta pela filha, de 4 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 9:34 Compartilhe

A nadadora olímpica Helen Smart foi encontrada morta pela filha de quatro anos, que disse: “Papai, não consigo acordar a mamãe”.

A atleta especialista em nado costas, nadou para a equipe da Gran Bretanha nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 usando seu nome de solteira Helen Don-Duncan.

Ela também ganhou uma medalha de bronze nos Jogos da Commonwealth de 1998 em Kuala Lumpur e prata nos Campeonatos Mundial e Europeu.

Mãe de dois filhos, Helen se aposentou do esporte após as Olimpíadas de Sydney e se tornou chefe da Worsley Mesnes Community Primary School, em Wigan.

Linda a mãe de Helen conta que a ex-atleta foi encontrada morta às 4h de sábado pela filha de quatro anos.

Linda ainda contou como Helen tinha ido andar de barco com seu marido Craig e os filhos Heidi e Stanley ao entardecer, poucas horas antes de sua morte – e não estava doente.

