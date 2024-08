Nadador chinês Sun Yang conquista 1º título após 4 anos suspenso por doping

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2024 - 20:19 Para compartilhar:

O tricampeão olímpico de natação, Sun Yang, conquistou seu primeiro título em seu retorno às piscinas, após ficar quatro anos impossibilitado de competir devido ao doping.

O nadador chinês, especialista no estilo livre, foi inicialmente suspenso em 2020 por oito anos pela Agência Mundial Antidopagem (Wada, na sigla em inglês) por destruir amostras durante um exame em 2018, circunstâncias que ele ainda questiona.

A proibição foi reduzida para quatro anos e três meses pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) em 2021. A sanção terminou em maio passado, tarde demais para a classificação com a equipe chinesa para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Em seu retorno, o nadador conquistou no domingo sua primeira medalha de ouro no Campeonato Nacional Chinês de Natação de Verão, uma prova de segundo nível.

Sun conquistou a vitória nos 400m livre, nos primeiros 200 metros já estava à frente dos rivais, e alcançou o tempo total de 3m49s58, marca bastante distante de seu melhor tempo pessoal, alcançado nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 (3m40s14).

Sun disse à agência de notícias estatal chinesa Xinhua que poderia ter feito melhor. “Me senti um pouco enferrujado na hora de controlar os tempos, preciso competir mais”, disse o nadador chinês.

Ele também escreveu na rede social chinesa Weibo no domingo que suas vitórias e fracassos do passado “o ensinaram a enfrentar as dificuldades e desafios da vida”.

A volta de Sun coincide com a polêmica que surgiu sobre os nadadores chineses e sua relação com o doping nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Sun foi o primeiro nadador chinês a ganhar o ouro olímpico nos 400m e 1.500m, nos Jogos de Londres de 2012, mas sempre foi uma figura controversa na piscina.

Alguns rivais o chamaram de trapaceiro nos Jogos do Rio-2016 e dois nadadores se recusaram a subir ao pódio com ele no Mundial de 2019.

Sun também foi suspenso por doping por 3 meses em 2014, após testar positivo para uma substância proibida.

tjx/oho/dh/mfr/mcd/aam/rpr

Weibo