Nadador brasileiro bate recorde mundial nos 50 metros borboleta

O nadador Nicholas Santos quebrou, neste sábado (6), o recorde mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta. O atleta, de 38 anos, estabeleceu a nova marca do mundo durante a etapa de Budapeste da Copa do Mundo de Natação, na Hungria. Ele completou a disputa com o tempo de 21 segundos 75 centésimos.

Foi a quarta medalha de Nicholas em etapas da Copa do Mundo de 2018. Na copa de Budapeste, o sul-africano Chad Le Clos ficou em segundo lugar com a medalha de prata (22s11) e o japonês Kosuke Matsui com o bronze (22s62).

Na semana passada, Nicholas foi campeão nos 50 metros borboleta na etapa de Eindhoven registrando 22 segundos. Também em Budapeste, Felipe Lima foi campeão dos 50 metros peito e dos 100 metros do mesmo estilo. A nadadora Etiene Medeiros fico em 6ª posição nos 100 metros peito e na 5ª posição nos 50 metros costas.

A próxima etapa da Copa do Mundo da Fina será em Pequim, na China, entre os dias 2 e 4 de novembro.