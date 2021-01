“Nada vai nos parar”, diz ex-militar morta na invasão de Capitólio nos EUA

A militar Ashli Babbitt, que morreu após a invasão do Capitólio, sede do Congresso Americano, escreveu um dia antes, nas redes sociais, sobre uma reunião com apoiadores do presidente Donald Trump em Washington (EUA). Ashli BabbittAs informações são do UOL.

“Nada vai nos parar (…) Eles podem tentar e tentar, mas a tempestade está aqui e está caindo sobre DC em menos de 24 horas”, escreveu.

Segundo seu ex-marido, Timothy McEntee, Babbitt serviu a Força Aérea dos EUA no Afeganistão e Iraque, além de ter servido nas missões com a Guarda Nacional no Kuwait e no Qatar. Ela trabalhava atualmente em uma empresa que prestava serviços de piscina.

Nas redes sociais, ela se descrevia como uma grande apoiadora do presidente Donald Trump e defendia que houve fraude eleitoral, sem nenhuma comprovação.

