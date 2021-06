‘Nada melhor que o silêncio’, declara Marisa monte ao anunciar novo álbum após dois anos reclusa

Marisa Monte passou dois anos sem trazer novidades musicais aos fãs, mas a espera acabou: nesta quinta-feira (03) a cantora se pronunciou sobre um álbum novo, seu primeiro disco de inéditas desde 2011, quando lançou “O Que Você Quer Saber de Verdade”.

“Nada melhor que o silêncio para sentir, pensar e fazer música. No início do ano de 2020 eu tinha muitas músicas prontas e o meu plano era, em maio, entrar em estúdio para gravar um novo álbum. Seria o meu primeiro disco solo de inéditas em quase dez anos”, diz Marisa em um vídeo publicado no Instagram.

“Mas em março de 2020 aconteceu o que ninguém poderia imaginar. As portas se fecharam, a vida de todo mundo se encheu de incertezas e ficou difícil fazer planos. Foi quando um amigo meu me disse que a vida tem seu próprio GPS e que toda vez que a gente perde uma oportunidade, começa logo a recalcular a rota em busca da próxima saída”, continuou.

O novo álbum de Marisa se chamará “Portas”, e é a primeira aparição da cantora após anunciar seu afastamento das redes sociais em 2019, depois de completar a turnê de Tribalistas.

