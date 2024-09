‘Nada justifica o castigo coletivo’ dos palestinos, diz chefe da ONU à AFP

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/09/2024 - 18:24 Para compartilhar:

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta segunda-feira (16) à AFP que “nada justifica o castigo coletivo” do povo palestino, enquanto Israel continua seu ataque de retaliação contra o grupo islamista Hamas em Gaza.

“Condenamos todos os ataques terroristas do Hamas, assim como a tomada de reféns, que é uma violação absoluta do direito internacional humanitário”, declarou. “Mas a verdade é que nada justifica o castigo coletivo do povo palestino, e é isso que estamos vendo de forma dramática em Gaza”.

abd-gw/arm/atm/am/mvv