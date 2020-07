Nada comum: 5 lugares bem exóticos para se hospedar na natureza (e perto de SP)

Falar de vitamina N já não é mais papo de ecochato ativista. Aliás, virou prescrição médica e papo bem sério. (O N, pra quem não sabe, é de natureza). Inclusive um levantamento da Escola de Saúde Pública de Harvard, nos Estados Unidos, revelou que o contato com a natureza está associado a uma maior longevidade e a um menor risco de enfrentar depressão.

Tá, mas morando em São Paulo é bem difícil se dar ao luxo de ter um bosque pra chamar de seu. Dureza. Sabe aquele suspiro quando vemos uma foto de uma casinha isolada, no meio da floresta? “Ah, queria me teletransportar pra esse lugar”, você se pega pensando enquanto está emparedado no seu escritório, em frente a tela estática do computador.

Mas dá pra fugir pra lá. Alguns projetos inteligentes e ousados bem perto de São Paulo oferecem exatamente o que nos falta: Um mergulho na natureza sem perrengue. Alguns empreendedores que pensaram ‘fora da casinha’ literalmente e construíram pequenos escapes que podem nos salvar.

Um Altar no meio da represa

Imaginem uma casa contêiner bem modernosa com cozinha, quarto, sala com lareira e um deck que circunda a área toda. Agora imaginem ela flutuante, bem ao meio de uma das represas mais limpas do Brasil. É você isolado em meio à um cenário único e exuberante. Fica em Joanópolis, 2 horas da capital. airbnb.com/h/altar1

Uma casinha em cima da árvore

Sim, em cima da árvore. A 10 metros de altura, bem no topo, no meio da Mantiqueira em Monte Verde, 170 km de SP. Fofa, com um estilo rústico, porém sem deixar de ter bastante conforto. O chalé é todo de madeira, bem quentinho, com uma varanda e uma espreguiçadeira, pra um relax ao som dos pássaros. http://www.recantodafonte.com.br/

Uma cabana em cima da montanha

A Wolf Cabin é vibe cabana mesmo, em cima das montanhas de Gonçalves – MG, a 200 km de São Paulo. Ambientada com decoração bem rústica, mas com jacuzzi ao ar livre, lareira, televisão e até ar condicionado. https://www.puntablancafarm.com/

Uma casa de barco

Uma antiga casa de barco (de canoas inicialmente) construída na década de 50, que pertencia ao antigo hotel Belvedere. Ela fica sobre a areia da praia, meio que privada com 80 metros na baía de Sepituba, em São Sebastião. A casinha tem toda uma história em frente a um amplo jardim e claro, vista pro mar. https://bit.ly/2ZyBwDW

Uma esfera no meio da floresta

Num sítio com cachoeira e piscina natural no caminho de Cunha – SP. A casa tem formato de um iglu, só que aberto e dentro na Mata Atlântica, com todos os ambientes integrados, almofadões, camas de futon e paredes de vidro. https://bit.ly/3eyNzFx

