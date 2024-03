Nacional do Uruguai vence Always Ready nos pênaltis e vai à fase de grupos da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/03/2024 - 0:06 Para compartilhar:

De forma dramática, o Nacional do Uruguai derrotou o boliviano Always Ready por 5 a 4 nos pênaltis (após uma vitória de 2 a 1 no tempo regulamentar) nesta quinta-feira (14), no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores-2024 e se classificou para a fase de grupos do torneio.

Os gols do triunfo do ‘El Bolso’ no tempo regulamentar foram marcados por Leandro Lozano e Mateo Antoni, aos 7 e 90’+3 minutos respetivamente, enquanto Darlison Rodrigues empatou para os visitantes nos acréscimos do primeiro tempo (45’+3).

No jogo de ida, em El Alto (4.090 m de altitude), a equipe boliviana havia vencido por 1 a 0.

Nas penalidades máximas, o Nacional converteu suas cinco cobranças e os visitantes erraram uma, o que levou a torcida local ao delírio com a classificação.

— Ficha técnica:

Local: Estádio Parque Central (Montevidéu)

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Gols:

Nacional: Lozano (6′), Antoni (90’+2)

Always Ready: Rodriguez (45’+3)

Pênaltis convertidos:

Nacional: Santander, Zabala, Carneiro, Antoni, Bentancourt

Always Ready: Caicedo, del Valle, Matheus, Terrazas

Cartões amarelos:

Nacional: Ginella (19′), Polenta (42′), Gonzalez (89′), Santander (89′)

Always Ready: Suárez (60′), Medina (67′), Caicedo (89′), Terrazas (89′)

Expulsões:





Nacional: Polenta (86)

Escalações:

Nacional: Luis Mejía – Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Diego Polenta (cap.), Gabriel Báez – Francisco Ginella (Ruben Bentancourt 46), Mauricio Pereyra (Gaston Gonzalez 72′), Lucas Sanabria – Osinachi Ebere (Diego Zabala 63), Jeremia Recoba (Federico Santander 63′), Gonzalo Carneiro. Técnico: Alvaro Recoba.

Always Ready: Alain Baroja – Diego Medina, Luis Caicedo (cap.), Pablo Vaca, Marcelo Suárez, José Carabalí – Darlin Rodríguez (Moisés Paniagua 81), Robson Matheus, Héctor Cuellar, Wesley Tanque da Silva (Ayron del Valle 90’+5), Adalid Terrazas. Técnico: Óscar Villegas.

bds-cl/dg/cl/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias