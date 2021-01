Nacional do Uruguai contrata meia argentino D’Alessandro

O Nacional, um dos times mais populares do futebol uruguaio, confirmou nesta segunda-feira a contratação do veterano argentino Andrés D’Alessandro para a temporada de 2021.

“Encontrei o meu novo desafio. Sabia que tinha que estar em um clube igualmente cheio de glórias e assim será. Em 2021 serei jogador do Club Nacional de Fútbol”, anunciou o próprio jogador, que estava no Inter de Porto Alegre, em vídeo transmitido pelas redes sociais do clube tricolor.

“Vou realizar mais um sonho profissional e vou dar tudo de mim. Com respeito, empenho e dedicação para tornar ainda maior o ‘Decano do futebol uruguaio'”, acrescentou o meia de 39 anos, ex-jogador do River Plate e do San Lorenzo.

D’Alessandro desembarca no ‘Bolso’ depois de jogar no Inter em duas etapas entre 2008 e 2016 e a última de 2017 a 2020. Nesse ínterim voltou por um curto período ao River.

O ex-jogador da seleção argentina chegará ao Uruguai quando for suspenso o fechamento da fronteira decretado devido à emergência sanitária, informou a mídia local.

O Nacional será o sétimo clube de sua carreira, em que também jogou no Wolfsburg da Alemanha, no Portsmouth da Inglaterra e no Zaragoza da Espanha.



