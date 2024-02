Nacional do Paraguai goleia Aucas (3-0) e avança à 2ª fase da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/02/2024 - 23:55 Para compartilhar:

O Nacional do Paraguai venceu o equatoriano Aucas por 3 a 0 nesta quinta-feira (15), em Assunção, e se classificou para a segunda fase da Copa Libertadores-2024.

No jogo de ida, disputado há uma semana em Quito, os equatorianos haviam vencido por 1 a 0.

Os gols da partida desta quinta-feira no estádio Defensores del Chaco foram marcados pelo atacante Diego Duarte no primeiro tempo (12′ e 31′) e Rodrigo Arévalo ampliou de cabeça no início da segunda etapa (55′).

O Nacional enfrentará o Atlético Nacional da Colômbia, em partidas marcadas para os dias 21 e 28 de fevereiro.

— Ficha técnica:

Local: Estádio Defensores del Chaco (Assunção)

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Gols:

Nacional: Duarte (12′, 31′), Arévalo (55′)

Cartões amarelos:

Aucas: Mina (77′), Briones (84′)

Escalações:

Nacional: Anthony Silva – Brian Blasi, Claudio Núñez (cap.), Sergio Ojeda, Leonardo Daniel Rivas – Orlando Gaona (Eduardo Duarte 90’+1), Juan Fernando Alfaro (Ismael Benegas 90’+1), Edgardo Orzuza, Gustavo Caballero (Marcelo González 73′) – Diego Duarte (Jordan Federico Santacruz 73′), Ignacio Bailone (Rodrigo Arévalo 38). Técnico: Juan Pablo Pumpido.

Aucas: Federico Lanzillotta – Arie García, Juan González, Patricio Pizarro (Jean Carlos Blanco 61′), Luis Canga (cap.), Carlos Cuero (Jonnathan Mina 61′) – Renny Jaramillo (Ronald Briones 46′), Ángelo Mina (Michael Alexander Carcelen 61′), Luis Cano, Mario Sanabria (Adolfo Munoz 46′) – Jeison Medina. Técnico: Nelson Videla.

