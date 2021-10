Nacho Fernández, do Atlético-MG, valoriza força do Fortaleza antes de confronto pela Copa do Brasil

A “chave” do Galo está virada para a Copa do Brasil, que encara o Fortaleza nesta quarta-feira, 20 de outubro, pelo duelo de ida das semifinais do maior mata-mata do futebol nacional. E, o meia Nacho Fernández falou sobre o confronto, elogiando o técnico do Leão do Pici, Juan Pablo Vojvoda, que tem levado a equipe cearense a uma ótima temporada.

Além das semifinais da Copa do Brasil, o Tricolor pode chegar à sua primeira Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, onde ocupa a terceira colocação, atrás de Galo e Flamengo. Confira o que disse o jogador alvinegro nos vídeos da matéria.

E MAIS:

E MAIS:

E MAIS:

Nacho elogiou o Leão do Pici e o compatriota Vojovoda, técnco do time cearense-(Pedro Souza/Atlético-MG)

E MAIS:

Saiba mais