Nação BRB Fla: banco digital supera nova marca e inicia contagem regressiva para 1 milhão de contas Número é registrado 11 meses depois do lançamento do banco digital, fruto de um acordo do Flamengo com o patrocinador master

O Nação BRB FLA, banco digital do BRB em parceria com o Flamengo, superou nesta semana a marca de 800 mil contas abertas. A velocidade do crescimento, em apenas 11 meses desde o lançamento, impressiona. No último mês, por exemplo, foram cerca de 300 mil contas abertas.

O banco digital já está presente em 4.389 municípios brasileiros, nas cinco regiões, e em 39 países, distribuídos por todos os continentes. Nas redes sociais, o banco digital celebrou a nova marca e iniciou a contagem regressiva para a marca de 1 milhão de contas.

O patrocínio master da BRB rende aos cofres do Flamengo um valor mínimo garantido de R$ 32 milhões por ano. A parceria, no entanto, prevê uma remuneração variável caso o lucro do Nação BRB Fla seja maior que R$ 64 milhões durante o período. Com o número de contas cada vez maior, a chance do clube receber essa renda extra aumenta.

