Na zona de rebaixamento, Torino demite técnico Marco Giampaolo

O tradicional Torino, que continua na zona de rebaixamento do campeonato italiano depois de empatar no fim de semana com a Spezia (0-0), anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Marco Giampaolo, que assumiu o cargo no início da temporada.

Giampaolo deve ser substituído por Davide Nicola, de 47 anos, que foi demitido pelo Genoa no verão passado, depois de apenas oito meses no comando da equipe.

Segundo a imprensa italiana, o ex-jogador do Torino, com quem jogou na Serie B na temporada 2005-2006, e conseguiu a promoção à Serie A, já esteve presente no centro de treinamento na tarde desta segunda.

Por enquanto, o clube anunciou em comunicado apenas a demissão de Giampaolo, de 53 anos, e que na última temporada já havia sido demitido pelo Milan.

Ele é o quarto técnico a ser demitido nesta temporada na Serie A italiana.

